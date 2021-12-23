Галерея ⟩ Таллинн в снегу: синоптики обещают на Рождество морозы и метели

Во второй половине дня в четверг водителям следует учитывать, что дороги местами могут быть покрыты снегом. На второстепенных шоссе местами попадается смесь снега с реагентом.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. По регионам снегопады, после полуночи на северо-запад страны придет зона плотных снегопадов, местами метели. Ветер западных направлений 2-8 м/с, после полуночи поднимется юго-западный и западный 5-12, на побережье порывами до 15, на северном побережье до 18 м/с. Температура воздуха 8-13, на островах и западном побережье 3-7 градусов мороза, к утру на островах поднимется до околонулевой. Днем облачно. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег, метели. Ветер юго-западный и западный 6-13, порывами до 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха на западе страны от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на востоке страны 1-5 градусов мороза.

В ночь на пятницу преимущественно облачно. Снегопады и метели, на островах до полуночи также мокрый снег. Ветер юго-западный и западный 6-11, порывами до 14, на островах и побережье до 17 м/с, к утру начиная с севера страны переменится на северный. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, к утру упадет до 3-8 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады, местами метели. Около полудня начиная с запада страны облачность и осадки рассеются. Ветер северо-западный и северный 4-10, на островах и западном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов мороза.

В ночь на субботу облачно, по регионам снегопады. Ветер северо-западный и западный 2-8, на побережье до 10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7-13, местами до 17 градусов мороза, на островах и западном побережье 3-8 градусов мороза. Днем переменная облачность. В первой половине дня по некоторым, во второй половине дня по многим регионам снегопады, местами метели. Ветер западный и юго-западный, во второй половине дня на северном побережье северо-западный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 2-8, на юго-востоке страны до 11 градусов мороза.