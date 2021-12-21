Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам снегопады. Ветер северных направлений, 3-8, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 7-12, при продолжительных прояснениях до 15, на побережье островов местами 4-6 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, по регионам легкие снегопады. Ветер северный и северо-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 6-11, на побережье островов местами 3-5 градусов мороза.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. По регионам снегопады, после полуночи на северо-запад страны придет зона плотных снегопадов, местами метели. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек, после полуночи поднимется юго-западный и западный, 5-12, на побережье порывами до 15, на северном побережье до 18 м/сек. Температура воздуха 8-13, на островах и западном побережье 3-7 градусов мороза, к утру на островах поднимется до околонулевой. Днем облачно. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег, метели. Ветер юго-западный и западный, 6-13, порывами до 15, на островах и побережье до 20 м/сек. Температура воздуха на западе страны от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на востоке страны 1-5 градусов мороза.

В ночь на пятницу преимущественно облачно. Снегопады и метели, на островах до полуночи также мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 6-11, порывами до 14, на островах и побережье до 17 м/сек, к утру начиная с севера страны переменится на северный. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, к утру упадет до 3-8 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады, местами метели. Около полудня начиная с запада страны облачность и осадки рассеются. Ветер северо-западный и северный, 4-10, на островах и западном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов мороза.