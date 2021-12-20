К концу недели температура воздуха резко упадет

В ночь на среду облачно с прояснениями, по регионам снегопады. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, по регионам снегопады. Ветер преимущественно северо-западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов мороза.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. По регионам снегопады, к утру на острова и северо-западное побережье придет зона плотных снегопадов, местами метели. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек, после полуночи постепенно поднимется юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 8-13, на островах и западном побережье 3-7 градусов мороза. Днем облачно. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег, метели. Ветер юго-западный и западный, 6-12, порывами до 15, на островах и побережье до 18 м/сек. Температура воздуха на западе страны от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на востоке страны 1-4 градуса мороза.