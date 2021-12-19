Завтра синоптики обещают снег и метель
Завтра (19.12) ночью в основном облачно. Временами снег, метель. Ветер северный, северо-восточный 6-11, порывы до 15 м/с, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха -2..-8°C.
Завтра (19.12) ночью в основном облачно. Временами снег, метель. Ветер северный, северо-восточный 6-11, порывы до 15 м/с, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха -2..-8°C.
Завтра днем облачно, местами с кратковременными прояснениями. Во многих местах снег, метель. Ветер северный 6-11, порывы 15, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха в -3..-8°C,после обеда постепенно понизится.