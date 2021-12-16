Пятница будет теплой и дождливой
Завтра (17.12) ночью переменная облачность. Местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье островов до +4°С.
Завтра (17.12) ночью переменная облачность. Местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье островов до +4°С.
Завтра днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха 0..+5°С.
На Чудском озере ветер северо-западный 5-8, порывами 11 м/с. Без существенных осадков. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха около 0°С.