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Пятница будет теплой и дождливой

Слякоть. Иллюстративное фото. ФОТО: Mihkel Maripuu

Завтра (17.12) ночью переменная облачность. Местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье островов до +4°С.

Завтра днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха 0..+5°С.

На Чудском озере ветер северо-западный 5-8, порывами 11 м/с. Без существенных осадков. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха около 0°С.

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