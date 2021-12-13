В ближайшие дни жителей Эстонии ждут перепады температуры воздуха

В ночь на среду облачно с прояснениями. До полуночи на востоке страны по многим регионам пройдет преимущественно мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 4-10 м/сек, утром на островах и западном побережье юго-западный порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем облачно. На острова придет зона дождей, которая пройдет по материковой Эстонии на восток, вечером на востоке страны также мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-12, на побережье порывами до 15, на островах до 17 м/сек, вечером немного уляжется, на западе страны переменится на западный. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, на востоке страны также мокрый снег, после полуночи осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 13 м/сек, утром на западе страны поднимется северо-западный. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем переменная облачность. Зона кратковременных дождей и мокрого снега пройдет с северо-запада на юго-восток. Ветер северо-западный, 6-12, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.