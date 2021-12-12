Синоптики: в Эстонии ожидается оттепель
По данным Службы погоды Эстонии, хотя в ближайшие дни по ночам сохранятся минусовые температуры, тон в погодных условиях будет задавать оттепель.
По данным Службы погоды Эстонии, хотя в ближайшие дни по ночам сохранятся минусовые температуры, тон в погодных условиях будет задавать оттепель.
В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, утром на западе страны вероятность осадков высока. Ветер южный и юго-западный, 5-10, утром на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная погода, плотные осадки распространятся с запада на восток. В Западной Эстонии дожди и мокрый снег, на востоке страны мокрый снег и снег, местами метель. Вероятна гололедица. Ветер южный и юго-западный, 5-12, на побережье порывами 15-17 м/сек, вечером еще немного ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на островах от нуля до +2, к утру температура воздуха повысится до +2 и на материке, днем в Западной Эстонии от нуля до 4 градусов тепла, на востоке от нуля до 3 градусов мороза, к вечеру немного потеплеет.
В ночь на среду ожидается облачная погода, на востоке страны по многим регионам снег и мокрый снег, после полуночи осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 4-10, утром на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до +4, днем 2-6 градусов тепла.
В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, после полуночи осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 4-10 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам дожди и мокрый снег, вечером осадков станет меньше. Ветер юго-западный и западный, 4-10 м/сек, в середине дня сменит направление на северо-западное, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 1-5 градусов тепла.