Синоптики: в Эстонии ожидается оттепель

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, утром на западе страны вероятность осадков высока. Ветер южный и юго-западный, 5-10, утром на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная погода, плотные осадки распространятся с запада на восток. В Западной Эстонии дожди и мокрый снег, на востоке страны мокрый снег и снег, местами метель. Вероятна гололедица. Ветер южный и юго-западный, 5-12, на побережье порывами 15-17 м/сек, вечером еще немного ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на островах от нуля до +2, к утру температура воздуха повысится до +2 и на материке, днем в Западной Эстонии от нуля до 4 градусов тепла, на востоке от нуля до 3 градусов мороза, к вечеру немного потеплеет.