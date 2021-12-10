Блог ⟩ Ледяной дождь в Эстонии: дороги превращаются в каток
Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу из-за опасности гололедицы лучше по возможности избегать поездок.
Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу из-за опасности гололедицы лучше по возможности избегать поездок.
По прогнозу погоды, днем ожидается преимущественно облачная погода. Снег и мокрый снег смещаются с Сааремаа и окрестностей Рижского залива по всей Эстонии и переходят в ледяной дождь. Температура воздуха и у дорожного полотна около 10 градусов мороза, на островах до -5, во второй половине дня повышение температуры продолжится, но все же температура останется минусовой на материке и будет около нуля на островах. Ветер юго-восточный и восточный, порывами до 15, на островах до 20 м/сек. Местами метель.
Велика также опасность гололеда и гололедицы.
Транспортный департамент подтверждает, что на государственных дорогах предпринимается все возможное по уборке снега и предотвращению оледенения трасс, и все же несмотря на это, дороги могут внезапно делаться скользкими.
Транспортный департамент просит участников движения по возможности не рисковать и откладывать поездки. Если поездка неизбежна, следует проявлять чрезвычайное внимание, выбрать правильные скорости и стиль вождения. В темное время суток и во время осадков следует сохранять безопасную дистанцию и избегать опасных маневров.
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