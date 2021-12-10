Блог ⟩ Ледяной дождь в Эстонии: дороги превращаются в каток

По прогнозу погоды, днем ожидается преимущественно облачная погода. Снег и мокрый снег смещаются с Сааремаа и окрестностей Рижского залива по всей Эстонии и переходят в ледяной дождь. Температура воздуха и у дорожного полотна около 10 градусов мороза, на островах до -5, во второй половине дня повышение температуры продолжится, но все же температура останется минусовой на материке и будет около нуля на островах. Ветер юго-восточный и восточный, порывами до 15, на островах до 20 м/сек. Местами метель.