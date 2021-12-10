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  • Погода
  • Дороги превращаются в каток: в Эстонии объявлено предупреждение первого уровня
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Блог ⟩ Дороги превращаются в каток: в Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

Гололед. ФОТО: Elmo Riig

Служба погоды Эстонии в субботу направила по стране предупреждение первого уровня в связи опасностью гололеда и гололедицы.

По данным службы погоды, в субботу, 11 декабря, днем пройдут преимущественно мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/сек, во второй половине дня в районе Рижского залива переменится на южный и юго-западный и уляжется. Температура воздуха до 3 градусов тепла.

Следите за изменениями погоды в постоянно обновляющемся блоге Rus.Postimees!

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