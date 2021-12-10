Блог ⟩ Дороги превращаются в каток: в Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

По данным службы погоды, в субботу, 11 декабря, днем пройдут преимущественно мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/сек, во второй половине дня в районе Рижского залива переменится на южный и юго-западный и уляжется. Температура воздуха до 3 градусов тепла.