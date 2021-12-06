Температура воздуха упадет до 27 градусов, а потом наступит потепление

В ночь на среду ожидается переменная облачность, местами легкий снег. Ветер переменных направлений, 1-7, на побережье Вирумаа и у Рижского залива западных направлений до 10 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по отдельным регионам возможен легкий снег. Ветер слабый, переменных направлений, на островах южный и юго-восточный, 3-8, порывами 11 м/сек. Температура воздуха ночью 11-16, местами 21, на островах и побережье 6-10 градусов мороза, днем 11-16, местами 21, на островах 6-10 градусов мороза.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 1-5, на островах юго-восточный, 4-9, порывами 12 м/сек. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Поземка. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8, на островах до 10, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 12-17, местами 20, на островах и западном побережье 5-11 градусов мороза, днем 10-15, на островах 3-9 градусов мороза.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 5-12, на островах порывами до 18 м/сек. Днем облачность уплотнится, начиная с островов пойдет снег, вероятна метель. Ветер юго-восточный и восточный, 7-13, порывами 15, на островах до 20 м/сек. Температура воздуха ночью 12-17, на островах до 10 градусов мороза, днем 8-13, островах до 5 градусов мороза.