В Риге впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремально сильном снегопаде: чего ждать в Эстонии?

В Риге предупреждение будет в силе до 20 часов пятницы. По прогнозам, в течение дня над Рижским заливом будут продолжать формироваться снеговые тучи, которые последовательно пройдут над столицей Латвии. Во время снегопадов видимость ухудшится до менее 500 метров.

По информации предприятия Rīgas satiksme, с движением общественного транспорта в Риге наблюдаются проблемы - местами из-за сильного снега, аварий и пробок затруднено или полностью остановлено движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Предприятие призывает следить за актуальной информаций в соцсетях. С 15 часов в пятницу будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта.

В 10 часов утра толщина снежного покрова в центре Риги и на наблюдательной станции Даугавгрива составила 21 сантиметр. Самый глубокий снег в сети наблюдений - 30 сантиметров в Звейниекциемсе и 31 сантиметр в Сигулде и Резекне.

В Эстонии умеренный снегопад

По словам ведущего синоптика Агентства окружающей среды Тайми Пальяка, в наших краях такой экстремальной погоды не ожидается. «Я бы сказал, что осадки у нас уже не сильные, даже в Южной Эстонии, все время снег постепенно добавлялся. Еще немного добавится, но к вечеру осадки прекратятся», - пояснил он Postimees.

В Эстонии в связи со снегопадом объявлено предупреждение первого уровня, что означает, что в определенных условиях погода может быть опасна, а видимость может быть плохой.

«Это зависит от интенсивности и как много за раз выпадет осадков, а также будет ли это сопровождаться ветром сильным или спокойным и не вызовет метель», - уточнил Пальяк.

Толстый снежный покров сконцентрирован от Ида-Вирумаа до Южной Эстонии.