В Риге впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремально сильном снегопаде: чего ждать в Эстонии?
С учетом того, что снегопад в Риге оказался сильнее, чем ожидалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу уже второй раз повысил уровень предупреждения для столицы Латвии- впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремальном снегопаде, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA. В Эстонии объявлено предупреждение первого уровня, но таких экстремальных погодных условий не ожидается, передает Postimees.