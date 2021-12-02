Завтра синоптики обещают метель
Завтра (02.12) ночью будет облачно. Пройдет снег и метель. Ветер северо-восточный, северный 5-11, на побережье до 14, порывами до 18 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье островов местами 0°С.
Завтра (02.12) ночью будет облачно. Пройдет снег и метель. Ветер северо-восточный, северный 5-11, на побережье до 14, порывами до 18 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье островов местами 0°С.
Завтра днем облачно. Пройдет снег и метель, во второй половине дня, начиная с запада, вероятность осадков уменьшится и небо прояснится. Ветер северо-восточный и северный 4-10, на побережье до 14, порывы до 18 м/с, к полудню ослабеет и, начиная с островов, развернется к северо-западному. Температура воздуха 0..-6°С.
На Чудском озере ветер северо-восточный, северный 5-10, порывами до 14 м/с, во второй половине дня ослабеет и повернет к северо-западному. Высота волны в свободной ото льда воде 0,7-1,3 м. Пройдет снег и метель. Видимость умеренная или плохая. Температура воздуха -4..-5°C.