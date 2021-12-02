Завтра синоптики обещают метель

Завтра днем облачно. Пройдет снег и метель, во второй половине дня, начиная с запада, вероятность осадков уменьшится и небо прояснится. Ветер северо-восточный и северный 4-10, на побережье до 14, порывы до 18 м/с, к полудню ослабеет и, начиная с островов, развернется к северо-западному. Температура воздуха 0..-6°С.