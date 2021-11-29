Предупреждение ⟩ Дороги станут опасно скользкими
Государственная метеослужба выпустила метеорологическое предупреждение первого уровня в связи со скользкими дорогами. Ночью в некоторых регионах обещают метель, пишет Pärnu Postimees.
Государственная метеослужба выпустила метеорологическое предупреждение первого уровня в связи со скользкими дорогами. Ночью в некоторых регионах обещают метель, пишет Pärnu Postimees.
На побережье Пярнуского уезда и в северной части Рижского залива северо-восточный ветер дует порывами 16 м/с, вечером ветер повернет на север и усилится до 18-20 м/с.
Снегопад распространяется по всей Эстонии в сторону север, с наступлением вечера осадки станут более плотными, а на восточной стороне будет метель, количество снега увеличится на два-семь сантиметров. Ветер северо-восточный и северный, на островах и побережьях порывами до 20 м/с в вечернее время.
Синоптики предупреждают о большой опасности скользких дорог.
Ночью в Восточной Эстонии продолжатся сильные снегопады и метель, снега станет больше примерно на 6-12 сантиметров.