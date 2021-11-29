Предупреждение ⟩ Дороги станут опасно скользкими

На побережье Пярнуского уезда и в северной части Рижского залива северо-восточный ветер дует порывами 16 м/с, вечером ветер повернет на север и усилится до 18-20 м/с.

Снегопад распространяется по всей Эстонии в сторону север, с наступлением вечера осадки станут более плотными, а на восточной стороне будет метель, количество снега увеличится на два-семь сантиметров. Ветер северо-восточный и северный, на островах и побережьях порывами до 20 м/с в вечернее время.