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Предупреждение ⟩ Дороги станут опасно скользкими

При передвижениях следует считаться с тем, что может быть очень скользко. ФОТО: Eero Vabamägi

Государственная метеослужба выпустила метеорологическое предупреждение первого уровня в связи со скользкими дорогами. Ночью в некоторых регионах обещают метель, пишет Pärnu Postimees.

На побережье Пярнуского уезда и в северной части Рижского залива северо-восточный ветер дует порывами 16 м/с, вечером ветер повернет на север и усилится до 18-20 м/с.

Снегопад распространяется по всей Эстонии в сторону север, с наступлением вечера осадки станут более плотными, а на восточной стороне будет метель, количество снега увеличится на два-семь сантиметров. Ветер северо-восточный и северный, на островах и побережьях порывами до 20 м/с в вечернее время.

Синоптики предупреждают о большой опасности скользких дорог.

Ночью в Восточной Эстонии продолжатся сильные снегопады и метель, снега станет больше примерно на 6-12 сантиметров.

Погодные условия становятся все более зимними. ФОТО: Riigi Ilmateenistus

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