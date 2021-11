Температура воздуха в преддверии ночи +1 .. + 6, утром опустится примерно до 0 ° C, днем ​​существенно не поднимается, после обеда опустится ниже 0 ° C и дороги станут очень скользкими.

В субботу температура воздуха опустится до -5 ° C, но на побережье островов будет плюсовой. В то же время южной границы Литвы достигнет зона низкого давления и в ее северном крае в южной части Эстонии пойдет мокрый снег и снег, а до полуночи также дождь. Днем область низкого давления переместится на север, а северо-восточный ветер усилится. Снегопад медленно будет двигаться на север, но он еще не должен будет добраться до севера Эстонии. Температура воздуха 0..- 3 ° C, на побережье островов до + 1 ° C.