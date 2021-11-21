В ближайшие дни дожди будут чередовать со снегом

В ночь на вторник начиная с островов облачность станет уплотняться, около полуночи пойдут снег и мокрый снег, осадки распространятся в течение ночи по территории страны в направлении Чудского озера. На островах осадки перейдут в дожди. Ветер на материковой части страны юго-западный, 6-11, порывами 18, после полночи сменит направление на северо-западное и усилится на островах до 15, порывами 20 м/сек. На дорогах велика опасность гололедицы! Днем ожидается облачная с прояснениями погода, на востоке страны местами снег, на западе мокрый снег и дожди, после полудня осадков станет меньше. Ветер до полудня на материке переменных направлений, 2-7, на островах северо-западный, 6-11, порывами 15 м/сек, во второй половине дня повсеместно западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью на востоке страны 3-6 градусов мороза, на западе от -3 до 3 градусов тепла, к утру немного потеплеет, днем от -1 до 4 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, местами снег и мокрый снег, на побережье дожди. Юго-западный ветер усилится до 7-13, на побережье порывами 15 м/сек, на северном побережье порывами до 20 м/сек. Днем облачность уплотнится, на востоке страны местами снег и мокрый снег, близ Финского залива возможны также дожди. Во второй половине дня вероятность осадков невелика. Ветер юго-западный и западный, 7-13, на побережье порывами 15, на северном побережье до 17 м/сек, во второй половине дня понемногу сменит направление на северо-западное и понемногу ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на побережье до 4 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.