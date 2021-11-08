На этой неделе синоптики обещают снег

В ночь на среду облачно. На западе страны дожди, местами мокрый снег, на востоке мокрый снег и снег. Ветер южный и юго-западный, 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 22 м/сек. Температура воздуха на западе страны 2-8 градусов тепла, на востоке от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, к утру потеплеет. Днем облачно с прояснениями, временами пройдут дожди. Ветер юго-западный, 6-12, порывами до 15, на побережье до 18 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный, 6-12, на побережье порывами до 15 м/сек, после полуночи уляжется. Температура воздуха 2-8 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам возможны кратковременные дожди, вечером вероятность осадков выше. Ветер юго-западный, 3-9, вечером на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.