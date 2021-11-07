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Ветер усиливается: по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

Сильный ветер. ФОТО: SANDER ILVEST/

По данным Службы погоды Эстонии, сегодня ночью в нашей стране поднимется сильный ветер. Сильные порывы ветра не стихнут минимум до утра.

Сегодня, 7 ноября, к ночи на островах и побережье усилится северо-восточный и северный ветер 12-15, порывами до 23 м/с. После полуночи ветер сменит направление на материк на северо-восток и север и усилится до 12, порывами 15 м/с. В понедельник, 8 ноября, утром ветер будет северным и северо-западным и на материке усилится порывами до 18 м/с.

В связи с этим Служба погоды объявила по всей Эстонии предупреждение первого уровня, что означает, что погода может быть опасна в определенных условиях и следует следить за прогнозом погоды.

ФОТО: Служба погоды

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