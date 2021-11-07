Ветер усиливается: по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

Сегодня, 7 ноября, к ночи на островах и побережье усилится северо-восточный и северный ветер 12-15, порывами до 23 м/с. После полуночи ветер сменит направление на материк на северо-восток и север и усилится до 12, порывами 15 м/с. В понедельник, 8 ноября, утром ветер будет северным и северо-западным и на материке усилится порывами до 18 м/с.