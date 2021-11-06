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Эстонию накроет мокрый снег

Завтрашняя погода напомнит о приближении зимы. ФОТО: Liis Treimann

В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки в виде дождя или мокрого снега.

Утром, начиная с юго-запада, облачность увеличится и зона плотных осадков начнет распространяться на северо-восток. Ветер западный, северо-западный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с, после полуночи ослабеет и станет южных направлений. Температура воздуха ночью -1..+4, на побережье до +7°С.

В воскресенье днем в Эстонии облачность уплотнится повсюду. Дожди с примесью мокрого снега распространятся по всей Эстонии. Ветер станет восточным, юго-восточным, к вечеру в южных уездах южный, юго-западный ветер, на севере Эстонии преимущественно восточный, северо-восточный 4-10, порывы 14, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха днем 3..9°С.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер западных направлений 4-9, в начале ночи порывы до 12 м/с, утром перейдет к юго-восточному. Высота волны 0,5-1,1 м. Местами кратковременные осадки. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха ночью 1..4°C.

В воскресенье днем в Причудье юго-восточный, восточный ветер 4-8 м/с, вечером в северной части восточный, северо-восточный ветер, в южной части юго-западный ветер 4-9, порывы до 12 м/с. Высота волны 0,4-1 м. С середины дня дождь и мокрый снег. Видимость от умеренной до плохой. Температура воздуха днем 4..7°C.

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