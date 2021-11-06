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Галерея ⟩ На Таллинн обрушился град

Сегодня, 6 ноября, на жителей столицы неожиданно обрушился град, который покрыл землю белым ковром от Нымме до Мууга, передает Postimees.

В соцсетях сообщают о граде в различных районах — в Лаагри, Нымме, Мууга. Ледяные осадки не обошли стороной и находящийся в полусотне километров от столицы остров Пакри.

Улицы, покрытые градом, дают людям первый сигнал о том, что и зима не за горами. Автовладельцам, безусловно, стоит задуматься о замене шин.

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