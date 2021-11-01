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В ближайшие дни синоптики обещают похолодание

Осень. ФОТО: Mailiis Ollino

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни станет немного прохладнее.

В ночь на среду ожидается преимущественно облачная погода, дожди, к утру осадки распространятся шире. Ветер юго-восточный, 6-12, на островах и побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная и дождливая погода. Ветер юго-восточный, 5-11, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди. Ветер южных направлений, 3-9, на побережье порывами 11 м/сек, утром начиная с юга страны усилится до 6-12 юго-западный ветер, на побережье порывами до 15 м/сек. Днем ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-западный, 6-12, на побережье порывами до 15 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью 6-9 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, до полуночи дожди, зона осадков будет распространяться с юга на север. Ветер около полуночи южных, после полуночи восточных направлений, 2-7, на побережье порывами 10 м/сек. Днем преимущественно облачная и дождливая погода. Ветер до полудня переменных направлений, после полудня сменит направление с западного на северо-западное, 6-11, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 2-6, на побережье до 8 градусов тепла, днем 6-8, на юге страны может повыситься до 10 градусов тепла.

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