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В ближайшие дни синоптики обещают дожди и ветер

Осень. ФОТО: Mailiis Ollino

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются дожди и ветер.

В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 3-9, близ Рижского залива порывами до 15 м/сек. Днем облачность уплотнится, однако осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-11, на островах и западном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 1-5, на открытом ветру побережье до 8 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-восточный, 6-12, на островах и побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная дождливая погода, к вечеру прояснится. Ветер юго-восточный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/сек, во второй половине дня на островах и близ Рижского залива сменит направление на юго-западное, порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, 7-12, на порывами до 15, на побережье до 17 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер южных направлений, 3-9, до полудня на побережье юго-западный, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 4-8 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла.

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