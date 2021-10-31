В ближайшие дни синоптики обещают дожди и ветер

В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 3-9, близ Рижского залива порывами до 15 м/сек. Днем облачность уплотнится, однако осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-11, на островах и западном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 1-5, на открытом ветру побережье до 8 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-восточный, 6-12, на островах и побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная дождливая погода, к вечеру прояснится. Ветер юго-восточный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/сек, во второй половине дня на островах и близ Рижского залива сменит направление на юго-западное, порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла.