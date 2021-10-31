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Завтра температура воздуха поднимется до 12 градусов

Осень. ФОТО: Mailiis Ollino

Завтра (01.11) ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами может образоваться туман. Ветер южной четверти 3-9, утром на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха 3...8°С.

Завтра днем ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8...12°С.

Завтра днем на Чудском озере юго-восточный ветер 5-8, порывами 12 м/с. Высота волны 0,5-1,0 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 7...9°С.

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