Завтра температура воздуха поднимется до 12 градусов
Завтра (01.11) ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами может образоваться туман. Ветер южной четверти 3-9, утром на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха 3...8°С.
Завтра (01.11) ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами может образоваться туман. Ветер южной четверти 3-9, утром на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха 3...8°С.
Завтра днем ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8...12°С.
Завтра днем на Чудском озере юго-восточный ветер 5-8, порывами 12 м/с. Высота волны 0,5-1,0 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 7...9°С.