Синоптики обрадовали прогнозом на ближайшие дни

В ночь на субботу ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный и южный, 3-8, на побережье до 10, в начале ночи порывами 14 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3-8, на побережье до 10, после обеда порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 10-14 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода без осадков, местами туман. Ветер преимущественно южный, 3-9, до полуночи на побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода, и переменная облачность без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 9-12 градусов тепла.