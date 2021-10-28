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Синоптики обрадовали прогнозом на ближайшие дни

Осень. ФОТО: Arvo Meeks / LEPM

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни осадков не ожидается.

В ночь на субботу ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный и южный, 3-8, на побережье до 10, в начале ночи порывами 14 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3-8, на побережье до 10, после обеда порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 10-14 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода без осадков, местами туман. Ветер преимущественно южный, 3-9, до полуночи на побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода, и переменная облачность без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 9-12 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный и юго-восточный 3-9, утром на островах порывами 13 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 5-11, на островах и западном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 3-7, на наветренном побережье около 10 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла.

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