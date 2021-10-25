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В ближайшие дни в Эстонии станет существенно теплее

Осень в Эстонии. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

По данным службы погоды Эстонии, в конце этой недели потеплеет, ожидается до 14 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, к утру осадков станет меньше. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди, во второй половине дня зона дождей распространится с запада на восток. Ветер юго-западный и западный, 7-12, порывами 18, на островах до 21 м/сек. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, дожди, после полуночи начиная с запада страны осадки прекратятся. Ветер западный, 7-12, порывами 15, на побережье до 18 м/сек, во второй половине дня ослабеет. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. На островах после полудня облачность уплотнится, пойдут дожди, которые вечером распространятся на материк. Ветер западных направлений, 3-8, на островах порывами порывами до 13 м/сек. Температура воздуха ночью 6-12 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, к утру осадки прекратятся. Ветер юго-западный и южный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла.

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