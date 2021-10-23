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В воскресенье снова ожидаются дожди

Vihmapiisad aknal. Foto on illustreeriv. ФОТО: Kristjan Teedema

В воскресенье в первой половине дня ожидается сухая погода с переменными облаками, но с полудня небо будет облачным, а местами может пройти дождь.

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, 3-9, порывами до 13, до полуночи на побережье до 13, порывами до 18 м/сек. После полуночи ветер постепенно уляжется. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла.

В первой половине дня переменная облачность без осадков. Во второй половине дня начиная с запада облачность уплотнится, вечером на островах и северо-западе возможны слабые дожди. Ветер западных направлений, 2-9, порывами до 11 м/сек. Во второй половине дня начиная с островов ветер переменится на юго-западный, 7-12, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-6, на островах до 9 градусов тепла.

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