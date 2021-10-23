В воскресенье снова ожидаются дожди

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, 3-9, порывами до 13, до полуночи на побережье до 13, порывами до 18 м/сек. После полуночи ветер постепенно уляжется. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла.