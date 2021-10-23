В воскресенье снова ожидаются дожди
В воскресенье в первой половине дня ожидается сухая погода с переменными облаками, но с полудня небо будет облачным, а местами может пройти дождь.
В воскресенье в первой половине дня ожидается сухая погода с переменными облаками, но с полудня небо будет облачным, а местами может пройти дождь.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, 3-9, порывами до 13, до полуночи на побережье до 13, порывами до 18 м/сек. После полуночи ветер постепенно уляжется. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла.
В первой половине дня переменная облачность без осадков. Во второй половине дня начиная с запада облачность уплотнится, вечером на островах и северо-западе возможны слабые дожди. Ветер западных направлений, 2-9, порывами до 11 м/сек. Во второй половине дня начиная с островов ветер переменится на юго-западный, 7-12, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-6, на островах до 9 градусов тепла.