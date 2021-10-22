Блог ⟩ В Эстонии бушует шторм: тысячи домохозяйств по-прежнему без электричества
По данным Elektrilevi, по состоянию на 7:30 утра из-за шторма обесточены почти 20 000 домохозяйств.
По данным Elektrilevi, по состоянию на 7:30 утра из-за шторма обесточены почти 20 000 домохозяйств.
Больше всего пострадал Тартуский уезд, где к утру без тока оказались 5473 домохозяйств. В Пярнумаа обесточены 4130, в Харьюмаа 3433, в Ляэне-Вирумаа 1380, в Йыгевамаа 327, в Рапламаа 1075, а в Ярвамаа 1063 потребителей.
Число обесточенных из-за шторма домохозяйств в других уездах ниже тысячи.
В общей сложности без электричества в Эстонии к утру пятницы оказались 19 985 потребителей.
Согласно прогнозу метеослужбы Эстонии, в пятницу днем ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих местах ливни, не исключена гроза. К вечеру на островах ожидаются обложные дожди. Ветер юго-западный 7-12, порывами до 18, на побережье до 15, порывами до 23, вечером до 28 м/с. Ветер должен ослабнуть после полуночи в субботу.