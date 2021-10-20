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По всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

Сильный ветер. ФОТО: SANDER ILVEST/

По данным Службы погоды Эстонии, сегодня южный и юго-западный ветер порывами достигает скорости 18 м/с, в районе Рижского залива до 21 м/с. Завтра ожидается ветер до 23 м/с.

Служба погоды объявила по всей Эстонии предупреждение первого уровня, что означает, что погода может быть опасна в определенных условиях и следует следить за прогнозом погоды.

ФОТО: Служба погоды

Сильный ветер ожидается и завтра

В ночь на четверг будет облачно с отдельными прояснениями. Во многих местах дождь, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 6-12, порывы 18, на островах и западном побережье средний ветер до 15, порывами до 21 м/с, утром ослабеет. Температура воздуха 8..13°С.

Днем, 21 октября, облачно с прояснениями и местами кратковременный дождь. Во второй половине дня облачность уплотнится и юго-запада Эстонии достигнет новая зона дождей, которая распространится далее на северо-восток. Ветер преимущественно юго-западный, южный 5-10, порывы 15, утром на побережье еще до 18 м/с, вечером ветер вновь усилится 8-12, порывы 18, в районе Рижского залива до 23 м/с. Температура воздуха 11..15°С.

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