По всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

Служба погоды объявила по всей Эстонии предупреждение первого уровня, что означает, что погода может быть опасна в определенных условиях и следует следить за прогнозом погоды.

ФОТО: Служба погоды

Сильный ветер ожидается и завтра

В ночь на четверг будет облачно с отдельными прояснениями. Во многих местах дождь, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 6-12, порывы 18, на островах и западном побережье средний ветер до 15, порывами до 21 м/с, утром ослабеет. Температура воздуха 8..13°С.