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Зима приближается: на следующей неделе ожидается снег

Мокрый снег. ФОТО: Arvo Meeks

На следующей неделе ночные температуры в некоторых местах опустят до минус пяти градусов, ожидается дождь и мокрый снег. 

В ночь на воскресенье, 17 октября, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, с большей вероятностью на северном побережье и юго-востоке Эстонии. Ветер преимущественно юго-западный, западный 5-11, порывами 14, в начале ночи на островах и побережье до 14, порывами 17-21 м/с, после полуночи немного ослабеет. Температура воздуха ночью 2..6, на побережье до 10°С. В воскресенье днем в Эстонии небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, западный 5-11, порывы 14, на северном побережье до 12, порывы до 18 м/с, вечером, начиная с Хийумаа, повернет к северо-западному и немного усилится. Температура воздуха в течение дня 7..10°С.

В ночь на понедельник погода с переменной облачностью. В некоторых местах будет небольшой дождь, в Северной Эстонии может быть мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 4-10, порывами 13, на островах и побережье до 12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха от -1 до +4, на побережье до 9 градусов. В понедельник днем ожидается переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с. Температура 5-9 градусов.

Во вторник ночью будет переменная облачность. Более облачно в Восточной Эстонии, а в преддверии ночи в северо-восточной Эстонии пойдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северный, северо-западный 3-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -3 до +2, на побережье до 6 градусов. Во вторник днем ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-9 м/с. Температура 3-7 градусов.

В среду ночью облачность уплотнится. Дожди быстро распространится с островов на материк. В Центральной и Восточной Эстонии ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер южный, юго-восточный 6-10, порывами 13, на побережье 13-14, порывами 20 м/с. Температура воздуха от -5 до +1, к утру немного потеплеет. На островах и побережье 3-7 градусов тепла. В среду до полудня ветер юго-восточный и южный 7-12, на побережье порывами до 18 м/с. Ожидается дождь, в Восточной Эстонии до полудня еще и мокрый снег. Днем будет пасмурно. После полудня ветер, начиная с островов, станет юго-западным и усилится в центральной части материка порывами 15, на островах и побережьях 10-15, порывами 22 м/с. Температура воздуха 3-8, на островах 11, вечером поднимается до 9-13, в Северо-Восточной Эстонии до 6 градусов.

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