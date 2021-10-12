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Среда будет дождливой и туманной

Туман в Вильянди. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В ночь на среду (13.10) облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 1..8°C.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. До обеда сохранится туман. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье также северный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха 8..11°С.

На Чудском озере днем ветер южный и юго-западный направлений 4-8 м/с. Высота волны 0,5-1,0 м. Местами пройдет небольшой дождь. Видимость умеренная или хорошая. Температура воздуха 7..8°С.

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