Среда будет дождливой и туманной
В ночь на среду (13.10) облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 1..8°C.
В ночь на среду (13.10) облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 1..8°C.
Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. До обеда сохранится туман. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье также северный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха 8..11°С.
На Чудском озере днем ветер южный и юго-западный направлений 4-8 м/с. Высота волны 0,5-1,0 м. Местами пройдет небольшой дождь. Видимость умеренная или хорошая. Температура воздуха 7..8°С.