Жителей Эстонии ждет череда дождей

В ночь на среду облачно с прояснениями, по многим регионам дожди и туманы. Ветер южных направлений, в районе Рижского залива западных, на северо-западе страны северных направлений, 1-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 0-6, на западном побережье до 9 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. В первой половине дня туманы. Ветер западных направлений, 1-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 7-11 градусов тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди, по многим регионам туманы. Ветер западных направлений, 1-7, порывами до 10 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на западном побережье до 7 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди, утром по многим регионам туманы. К вечеру на острова придет зона более сильных дождей. Ветер западных направлений, 1-7, порывами до 10 м/сек, во второй половине дня юго-западный и южный, начиная с островов поднимется до 6-11, порывами до 14, на западном побережье 17-20 м/сек. Температура воздуха 7-11 градусов тепла.