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Жителей Эстонии ждет череда дождей

Дождливая погода. Иллюстративное фото. ФОТО: Marianne Loorents

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни максимальная температура воздуха будет превышать 10 градусов тепла.

В ночь на среду облачно с прояснениями, по многим регионам дожди и туманы. Ветер южных направлений, в районе Рижского залива западных, на северо-западе страны северных направлений, 1-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 0-6, на западном побережье до 9 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. В первой половине дня туманы. Ветер западных направлений, 1-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 7-11 градусов тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди, по многим регионам туманы. Ветер западных направлений, 1-7, порывами до 10 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на западном побережье до 7 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди, утром по многим регионам туманы. К вечеру на острова придет зона более сильных дождей. Ветер западных направлений, 1-7, порывами до 10 м/сек, во второй половине дня юго-западный и южный, начиная с островов поднимется до 6-11, порывами до 14, на западном побережье 17-20 м/сек. Температура воздуха 7-11 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачность уплотнится. Зона сильных дождей распространится с островов по материковой части страны. Ветер южный и юго-западный, 7-12, порывами до 15, на побережье до 20 м/сек. Температура воздуха на востоке страны 2-7, на западе 8-11 градусов тепла. Днем облачно и дождливо. Осадки местами сильные. К вечеру начиная с запада вероятность осадков сократится, облачность рассеется. Ветер южный и юго-западный, 7-12, порывами до 15, на побережье до 20 м/сек, во второй половине дня начиная с островов подует западный и северо-западный, к вечеру уляжется до 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.

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