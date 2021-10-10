В ближайшие дни станет дождливее
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни станет дождливее, температура воздуха ожидается местами чуть выше 10 градусов тепла.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни станет дождливее, температура воздуха ожидается местами чуть выше 10 градусов тепла.
В ночь на вторник облачная с прояснениями погода, на западе страны по многим регионам дожди. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, на побережье порывами до 15, на островах до полуночи до 17 м/сек, к утру ослабеет. Днем на западе страны ожидается облачная, на востоке и в Центральной Эстонии облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, на западе страны дожди пройдут интенсивнее. Ветер южных направлений, 3-9, до полудня на побережье до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 2-8, на западном побережье до 10 градусов тепла, днем 8-11 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и туман. Ветер до полуночи южных направлений, после полуночи начиная с запада страны сменит направление на западное, 1-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, до полудня по регионам туман. Ветер западных направлений, 1-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 6 градусов тепла, на западном побережье до 9 градусов тепла, днем 8-11 градусов тепла.
В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер западных направлений, 1-7, порывами 10 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, вечером на островах осадки будут интенсивнее. Ветер западных направлений, 2-7, порывами 10 м/сек. Около полудня ветер сменит направление на южное и юго-западное и на островах усилится до 6-13, на островах и западном побережье порывами 20 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до +4, на западном побережье до 7 градусов тепла, на юго-востоке около нуля, днем 7-11 градусов тепла.