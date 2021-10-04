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  • Погода
  • На этой неделе синоптики обещают приятную осеннюю погоду

На этой неделе синоптики обещают приятную осеннюю погоду

Осень в Кадриорге. ФОТО: Sander Ilvest

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни осадков ожидается не много, воздух днем будет прогреваться до 14-15 градусов.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5-12, порывами 15, на островах до 18 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5-12, порывами 15, на островах до 20 м/сек, во второй половине дня немного ослабеет. Температура воздуха ночью 4-9, на западном побережье до 12 градусов тепла, днем 12-15 градусов тепла.

В ночь на четверг на западе страны ожидается малооблачная погода и переменная облачность, в начале ночи на островах и западном побережье возможен дождь, на востоке малооблачно и без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 5-10, порывами 13, на островах и западном побережье до 15 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на островах облачности будет больше, но осадков не ожидается. Ветер преимущественно южный, 5-10, порывами до 15 м/сек, во второй половине дня немного ослабеет. Температура воздуха ночью 2-8 градусов тепла, на побережье островов до 11 градусов тепла, днем 10-14 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на островах и северо-западном побережье более облачно, местами возможны небольшие дожди. Ветер южный и юго-западный, 5-10, порывами 13 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, на островах и западном побережье до 11, днем 10-14 градусов тепла.

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