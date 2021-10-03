На следующей неделе температура воздуха поднимется до 16 градусов

В ночь на понедельник в материковой части страны или малооблачная погода, на островах облачность плотнее, но также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-11, на островах и западном побережье порывами до 16 м/сек. Температура воздуха 3-9, на побережье до 11 градусов тепла. Днем в материковой части страны малооблачная погода без осадков, на островах более облачная, местами пройдут дожди. Ветер юго-восточный, 5-12, порывами до 14, на островах и западном побережье до 17 м/сек. Во второй половине дня ненадолго уляжется. Температура воздуха 12-16 градусов тепла.

В ночь на вторник на западе облачно с прояснениями, по регионам дожди. В Центральной и Восточной Эстонии малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10, порывами до 13, на островах до 16 м/сек. Температура воздуха 4-9, на островах и побережье до 12 градусов тепла. Днем облачность уплотнится, на западе и севере страны местами дожди. Ветер юго-восточный, 5-10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 11-15 градусов тепла.