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На следующей неделе температура воздуха поднимется до 16 градусов

Осень. ФОТО: Arvo Meeks / LEPM

По данным службы погоды Эстонии, в первой половине предстоящей недели ожидается солнечная осенняя погода, температура воздуха местами будет достигать 15-16 градусов тепла.

В ночь на понедельник в материковой части страны или малооблачная погода, на островах облачность плотнее, но также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-11, на островах и западном побережье порывами до 16 м/сек. Температура воздуха 3-9, на побережье до 11 градусов тепла. Днем в материковой части страны малооблачная погода без осадков, на островах более облачная, местами пройдут дожди. Ветер юго-восточный, 5-12, порывами до 14, на островах и западном побережье до 17 м/сек. Во второй половине дня ненадолго уляжется. Температура воздуха 12-16 градусов тепла.

В ночь на вторник на западе облачно с прояснениями, по регионам дожди. В Центральной и Восточной Эстонии малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10, порывами до 13, на островах до 16 м/сек. Температура воздуха 4-9, на островах и побережье до 12 градусов тепла. Днем облачность уплотнится, на западе и севере страны местами дожди. Ветер юго-восточный, 5-10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 11-15 градусов тепла.

В ночь на среду облачность рассеется, вероятность осадков низкая. Ветер юго-восточный, 5-10, на островах порывами до 15 м/сек, к утру поднимется. Температура воздуха 3-9, на островах и западном побережье до 11 градусов тепла. Днем преимущественно малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5-11, порывами до 15, в первой половине дня на островах до 18 м/сек. Температура воздуха 12-15 градусов тепла.

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