Прогноз на месяц ⟩ Какая погода будет в Эстонии в октябре?

Согласно прогнозу, в первой декаде месяца над Россией будет сохраняться очень мощная зона высокого давления, в то время в большей части Западной и Центральной Европы будет властвовать зона низкого давления, которая будет время от времени пополняться из Атлантики. На границах этих двух областей давления наша погода будет с очень сильными юго-восточными и южными ветрами, порывами на материковой части страны 15, на побережье 18, в морском пространстве 20 м/с.

Переместившийся к нам в южном потоке теплый и сильный ветер разгонит облака, дневная температура поднимается примерно до 15°C, ночью при более ясном небе опустится ниже 5°C, на побережье и в облачных местах будет держаться около 10°C. Зона высокого давления защитит нас от сильного дождя.

Немного дождя может прийти к нам после 6 октября, но он будет довольно слабым и затронет скорее западные уезды.

Ожидается, что влияние низкого давления усилится после 10 октября и дожди начнут идти чаще. Однако длительный период дождей маловероятен. После середины месяца над Скандинавией может появиться новая область высокого давления и ее край вновь принесет к нам более сухую погоду, но уже придет более прохладный воздух, который опустит ночные температуры ниже 0°C.

В последней декаде месяца на несколько дней ожидается прорыв низкого давления с более теплым воздухом. Однако в последние дни месяца может одержать победу высокое давление с более холодным воздухом.