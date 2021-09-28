Среда в Эстонии выдастся хмурой и дождливой
По сообщению метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода с отдельными прояснениями без существенных осадков, местами возможен туман.
По сообщению метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода с отдельными прояснениями без существенных осадков, местами возможен туман.
Ветер преимущественно юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье островов до 11 градусов тепла.
Днем ожидается облачная погода с редкими прояснениями. Местами может крапать дождь. Ветер юго-восточный 3-9, вечером на островах порывами до 13 м/с.
Температура воздуха составит 10-13°C.