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Среда в Эстонии выдастся хмурой и дождливой

Дождь. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

По сообщению метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода с отдельными прояснениями без существенных осадков, местами возможен туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье островов до 11 градусов тепла.

Днем ожидается облачная погода с редкими прояснениями. Местами может крапать дождь. Ветер юго-восточный 3-9, вечером на островах порывами до 13 м/с.

Температура воздуха составит 10-13°C.

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