В ближайшие дни синоптики обещают погоду без осадков

В ночь на понедельник в Эстонии ясно или малооблачно, без осадков. Местами образуется туман. Ветер слабый и в основном северных направлений, на западе Эстонии восточной четверти. Температура воздуха ночью 0..+6, на побережье до 10°C. В понедельник днем в Эстонии в первой половине дня ясно, после полудня облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха днем 10..14°C.

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 3-9, утром на побережье островов порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 3..8, на побережье островов до 11°С. Во вторник днем облачно, в отдельных местах с прояснениями, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 5-10, на побережье островов порывы 14 м/с. Температура воздуха днем 11..13°С.