Синоптики: дожди наступают, но тепло еще задержится
Циклон, достигший Балтийского моря, принес дождь, но тепло, принесенное с Атлантики, пройдет по южной части Скандинавии в сторону Литвы и Польши, и на выходных наша погода станет немного мягче.
Циклон, достигший Балтийского моря, принес дождь, но тепло, принесенное с Атлантики, пройдет по южной части Скандинавии в сторону Литвы и Польши, и на выходных наша погода станет немного мягче.
В пятницу, 24 сентября, ожидается преимущественно облачная погода. Утром во многих местах дожди, днем дожди пройдут местами.
Ветер преимущественно юго-восточный, на островах и на западном побережье ветер северный 3-9, порывами до 13 м / с. Температура воздуха 8..11, в Западной Эстонии до 13 ° C.