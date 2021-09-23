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Синоптики: дожди наступают, но тепло еще задержится

Осень в Кадриорге. ФОТО: Sander Ilvest

Циклон, достигший Балтийского моря, принес дождь, но тепло, принесенное с Атлантики, пройдет по южной части Скандинавии в сторону Литвы и Польши, и на выходных наша погода станет немного мягче.

В пятницу, 24 сентября, ожидается преимущественно облачная погода. Утром во многих местах дожди, днем дожди пройдут местами.

Ветер преимущественно юго-восточный, на островах и на западном побережье ветер северный 3-9, порывами до 13 м / с. Температура воздуха 8..11, в Западной Эстонии до 13 ° C.

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