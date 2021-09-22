Приготовьте зонты: на Эстонию надвигаются дожди

В ночь на четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Кое-где образуется туман. Ветер слабый, переменного направления, на островах и западном побережье южный и юго-восточный 3-9, утром порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3, на островах и западном побережье до 9°С.