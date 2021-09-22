Приготовьте зонты: на Эстонию надвигаются дожди
В четверг, 23 сентября, начиная с островов, облачность уплотнится и пойдут дожди, сообщает Служба погоды.
В четверг, 23 сентября, начиная с островов, облачность уплотнится и пойдут дожди, сообщает Служба погоды.
В ночь на четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Кое-где образуется туман. Ветер слабый, переменного направления, на островах и западном побережье южный и юго-восточный 3-9, утром порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3, на островах и западном побережье до 9°С.
Завтра утром, начиная с островов, облачность уплотнится и начнется дождь. К вечеру зона дождей станет значительной и распространится на материковую часть страны. Юго-восточный, южный ветер усилится до 4-10, порывами 15 м/с, на островах и западном побережье 7-13, порывами 18 м/с, вечером продолжит усиливаться. Температура воздуха 7..11°С.