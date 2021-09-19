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Понедельник будет ветреным и прохладным

Дождливая погода в Тарту. ФОТО: Ксения Федорова

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков.

Ветер восточный и северо-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами 12-15 м/сек. Температура воздуха 1-5, на побережье до 8 градусов тепла, на почве с понижением местами до -4.

Днем ожидается малооблачная и переменная облачность, вечером на юго-востоке страны облачность уплотнится, возможны небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 5-10, порывами до 14, на северном побережье 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.

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