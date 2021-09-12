В ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный и западный, 5-10, порывами 13, на побережье 12, порывами 15-17 м/сек, на северном побережье до 20 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный и западный, 5-10, порывами 13, на побережье 12, порывами 15-17 м/сек, после полуночи постепенно ослабеет. Температура воздуха ночью 6-10, на побережье до 12, днем 11-15 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается ясная и малооблачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный и северо-западный, 3-9, на северном побережье порывами 14 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами морось. Ветер северных направлений, 2-8, на востоке страны порывами 12 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7, на почве местами до -1, на побережье до 11, днем 10-14, на юго-западе страны до 16 градусов тепла.