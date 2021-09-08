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Завтра температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла

Теплая погода в Таллинне. Иллюстративное фото. ФОТО: Remo Tõnismäe

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода, по регионам кратковременные дожди.

После полуночи прояснится, погода преимущественно без осадков. Местами туманы. Ветер юго-западный и западный, 3-9, до полуночи порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 9-15 градусов тепла.

В первой половине дня малооблачная погода без осадков. Во второй половине дня облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 4-10, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 17-21 градус тепла.

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