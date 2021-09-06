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Во вторник будет тепло, но день омрачат ливни

Осень. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Эстония останется на границе антициклона, который движется из Польши на Украину, и области низкого давления, охватывающей Северную Европу.

Ливней будет мало, синоптики обещают поток теплого воздуха, в результате чего температура воздуха в Эстонии будет подниматься выше 15 градусов тепла. Погода будет довольно теплой.

Во вторник (7.09) ожидается переменная облачность. Местами ливни. Ветер юго-западный и западный 5-11 м/с, днем ​​с порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..18 ° C.

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