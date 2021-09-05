Завтра синоптики обещают небольшое потепление

Кратковременные дожди принесет ложбина низкого давления, которая перемещается с Финляндии через Эстонию на юг, но осадки пройдут не повсеместно. На смену холодной воздушной массе придет теплая, поэтому ночных заморозков больше не ожидается, и днем температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла.