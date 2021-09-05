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Завтра синоптики обещают небольшое потепление

Осень. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Антициклон, принесший нам прохладные солнечные дни, постепенно отходит в юго-восточном направлении.

Кратковременные дожди принесет ложбина низкого давления, которая перемещается с Финляндии через Эстонию на юг, но осадки пройдут не повсеместно. На смену холодной воздушной массе придет теплая, поэтому ночных заморозков больше не ожидается, и днем температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла.

В понедельник (5.09) переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-9, в районе Рижского залива порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12…17°С.

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