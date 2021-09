По данным Службы погоды Эстонии, в субботу (4.09) область низкого давления удалится в сторону северной части России, но ее западный край все равно достигнет Балтийского моря. Вероятность дождя ночью ниже, но днем ​​вероятность кратковременного дождя довольно высока. Ветер северо-западный, порывами до 15 м/с. Воздушный поток повернет на северо-запад и станет прохладнее. Температура воздуха ночью 4..9, на побережье до 12, днем ​​10..14 ° C.

В воскресенье (5.09) зона высокого давления над южной частью Скандинавии и Балтийским морем усилится, стойкой будет и зона низкого давления над Россией. Находящийся между ними северо-западный поток принесет холод. Температура воздуха ночью 2..7, на поверхности земли опустится до 0 ..- 2 ° C, на побережье чуть больше 10 ° C, днем ​​9..13 ° C. Северо-западный и северный ветры ослабнут. Ночью преимущественно ясное небо, днем будет облачно, но сильных осадков не ожидается.