В ближайшие дни в Эстонии будет прохладно и дождливо

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5-11, на побережье порывами до 16 м/сек, к утру уляжется. Температура воздуха 4-9, на побережье до 12 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 4-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 10-14 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 2-7, на побережье до 12 градусов тепла, на почве местами до 2 градусов мороза. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 9-13 градусов тепла.