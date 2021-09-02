Предупреждение синоптиков: завтра на Эстонию обрушится шторм

Ветер западный и северо-западный, 6-11, порывами 15, на побережье до 20 м/сек, к утру усилится. Температура воздуха 6-10, на побережье 13 градусов тепла.

Метеослужба предупреждает, что порывы ветра будут составлять до 21 м/с.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, во второй половине дня облачность разрядится, осадков станет меньше. Ветер северо-западный, 8-12, порывами 16-20, на побережье до 23 м/сек, во второй половине дня понемногу ослабеет. Температура воздуха 11-15 градусов тепла.