Предупреждение синоптиков: завтра на Эстонию обрушится шторм
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу на востоке страны ожидается облачная погода и дожди, на западе будет облачно с прояснениями, местами дожди.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу на востоке страны ожидается облачная погода и дожди, на западе будет облачно с прояснениями, местами дожди.
Ветер западный и северо-западный, 6-11, порывами 15, на побережье до 20 м/сек, к утру усилится. Температура воздуха 6-10, на побережье 13 градусов тепла.
Метеослужба предупреждает, что порывы ветра будут составлять до 21 м/с.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, во второй половине дня облачность разрядится, осадков станет меньше. Ветер северо-западный, 8-12, порывами 16-20, на побережье до 23 м/сек, во второй половине дня понемногу ослабеет. Температура воздуха 11-15 градусов тепла.