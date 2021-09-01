Затишье перед бурей: циклон принесет в Эстонию дожди и сильный штормовой ветер
Обширный антициклон простирается от Британских островов до Прибалтики и завтрашний день еще без существенных осадков.
Обширный антициклон простирается от Британских островов до Прибалтики и завтрашний день еще без существенных осадков.
С северными ветрами поступает прохлада и дневное тепло будет не выше 15-ти градусов, а порывистый ветер еще добавит ощущения холода. Завтра вечером с северо-запада начнут поступать более плотные дождевые облака - первый признак приближающегося со стороны Финляндии циклона, который в пятницу принесет дожди и сильный штормовой ветер.
В четверг, 2 сентября, днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, к вечеру на севере Эстонии дождевых облаков добавится. Ветер северо-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13..16°С.