Затишье перед бурей: циклон принесет в Эстонию дожди и сильный штормовой ветер

С северными ветрами поступает прохлада и дневное тепло будет не выше 15-ти градусов, а порывистый ветер еще добавит ощущения холода. Завтра вечером с северо-запада начнут поступать более плотные дождевые облака - первый признак приближающегося со стороны Финляндии циклона, который в пятницу принесет дожди и сильный штормовой ветер.