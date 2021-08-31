В ближайшие дни в Эстонии похолодает

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, 4-10, на побережье порывами 14, в начале ночи на островах до 13, порывами 18 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер северо-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 4-9, на побережье до 12, днем 12-16 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Западный и северо-западный ветер усилится до 7-12, порывами 15, на северном побережье 15, порывами 20 м/сек. Днем до полудня облачная погода, по многим регионам дожди, после полудня облачность разрядится и дожди будут идти местами. Ветер северо-западный, 7-12, порывами 15, на побережье 20 м/сек, после полудня постепенно ослабеет. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 14 , днем 12-15 градусов тепла.