Новый циклон перемещается на северо-восток: чего ждать от погоды

На остальной же части территории осадки единичные и слабые. Более солнечная погода ожидается на западе и севере Эстонии и поскольку воздушная масса над нами сравнительно теплая, то температурные максимумы, при поддержке солнца, достигнут 20°C, на юго-востоке, где дожди, не выше 15-ти.