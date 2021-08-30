Новый циклон перемещается на северо-восток: чего ждать от погоды
Новый циклон, образовавшийся вблизи польско-белорусской границы, перемещается на северо-восток, а его дождевые облака заденут наши юго-восточные уезды.
Новый циклон, образовавшийся вблизи польско-белорусской границы, перемещается на северо-восток, а его дождевые облака заденут наши юго-восточные уезды.
На остальной же части территории осадки единичные и слабые. Более солнечная погода ожидается на западе и севере Эстонии и поскольку воздушная масса над нами сравнительно теплая, то температурные максимумы, при поддержке солнца, достигнут 20°C, на юго-востоке, где дожди, не выше 15-ти.
Во вторник (31.08) днем переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке Эстонии в основном облачно и дождь во многих местах. Ветер северо-восточный, северный 3-9, порывы 12, на западных островах до 15 м/с. Температура воздуха 16..20, на юго-востоке около 15°С.