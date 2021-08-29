В ближайшие дни температура воздуха не будет превышать 21 градус

В ночь на понедельник на севере страны переменная облачность, на юге страны облачность плотнее. По регионам возможны слабые дожди. Ветер северо-восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам слабые дожди. Ветер северо-восточный, 5-10, на побережье порывами до 12-15 м/сек. Температура воздуха 16-21 градус тепла.

В ночь на вторник переменная облачность. По регионам дожди. Ветер северо-восточный, 4-10, на западных островах порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер северо-восточный и восточный, 4-10, на западных островах порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 16-21 градус тепла.